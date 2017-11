Raad Coevorden kiest voor lagere stijging afvalstoffenheffing

COEVORDEN - Inwoners van de gemeente Coevorden gaan volgend jaar 1,6% meer betalen aan afvalstoffenheffing. Dit heeft de gemeenteraad besloten. Het college wilde het tarief met 3,23% laten stijgen.

Alle partijen in de raad vonden die voorgestelde verhoging te fors. Dat bleek bij de vaststelling van de begroting.Na jaren van bezuinigen staat de gemeente er financieel weer goed voor. Het Progressief Akkoord Coevorden wees er daarnaast op dat de btw gaat stijgen. Die overwegingen speelden mee bij het besluit.Wethouder Jeroen Huizing kan leven met de mindere stijging van het tarief. “De raad stelt zich consequent op en houdt vast aan het plafond van lastenstijging zoals dat is afgesproken. Ik ben er blij mee dat ik ruimte houd om beleid te ontwikkelen, zodat er minder restafval in de grijze container belandt.” Uit eerder onderzoek blijkt dat daar nog veel winst valt te behalen.Op initiatief van D66 besloot de raad van Coevorden ook dat mensen die veel medisch afval hebben, zoals incontinentie- en stomamateriaal, gratis een extra grijze container aan de weg mogen zetten. “Daar is geen medische verklaring voor nodig, maar er is natuurlijk wel controle op”, aldus raadslid Arnoud de Vos.De raad nam ook nog een motie aan waarin wordt uitgesproken dat Coevorden een dementievriendelijke gemeente moet worden. PAC en PvdA dienden de motie in en wijzen er op dat het aantal mensen met dementie flink gaat stijgen. De gemeente moet volgend voorjaar in overleg met instellingen en organisaties met concrete plannen komen die leiden tot meer ondersteuning voor dementerenden en hun mantelzorgers.