Drenthina als eerste Drentse club door naar 2e ronde districtsbeker

VOETBAL - Drenthina is de eerste Drentse club die zich heeft geplaatst voor de 2e knock-outronde van de noordelijke districtsbeker. De formatie van trainer Gerrie Benes versloeg gisteravond in het stadion van FC Emmen zaterdagderdeklasser Fit Boys met 3-0.

De treffers voor de club uit Emmen werden gemaakt door invaller Bernard Dekker (2) en Thom Alders, die een penalty benutte.Door de zege is Drenthina één van de 71 clubs die binnenkort in de koker verdwijnt voor de loting van de 2e knock-outronde.Er werden gisteren nog vijf duels gespeeld in de 1e knock-outronde, namelijk:Nijland - Read Swart 6-0Balk - FC Wolvega 2-1Rijperkerk - Birdaard 3-0Dokkum - Bolsward (zat) 5-2sc Twijzel - Be Quick Dokkum 2-8