'Behoud wijkpolitie om criminaliteit op platteland tegen te gaan'

ASSEN - Het CDA en de VVD in Drenthe maken zich zorgen over de veiligheid op het platteland. Door de sluiting van politiebureaus duurt het vaak langer voor de politie aankomt op een plek waar iets aan de hand is.

De commissarissen van de koning in het hele land zijn bang dat ook veilige gebieden, zoals Drenthe, criminele brandhaarden worden. "Of de criminaliteit toeneemt, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Wij zien met burgemeesters in dit land dat er een ontwikkeling is dat de politie zich soms verregaand terugtrekt en dat vinden wij ongewenst", zegt CDA-Statenlid Bart van Dekken.



'Drenthe meest veilige provincie'

"Wat je in Brabant ziet, is dat er soms sprake is van lokale criminaliteit, bestaande uit wietplantages of amfetaminelaboratoria; allerlei ongewenste dingen op het platteland", vervolgt Van Dekken. "We kunnen vaststellen dat Drenthe de veiligste provincie van Nederland is en dat willen we graag zo houden. Daar hoort een goede politie en goed toezicht bij op het platteland. Daarin zijn de zorgen gelegen van collega Jan Smits (VVD-Statenlid, red.) en mij en daarom hebben we vragen gesteld aan het college."



Wijkagenten onder druk

Van Dekken: "Op dit moment lijkt de politie zich in robuuste basisteams terug te trekken. Dat zou voor Drenthe betekenen dat je politie hebt in de grote plaatsen: Hoogeveen, Assen en Emmen en voor de kleinere gemeenten misschien nog een post ergens met wat wijkagenten. Met name de wijkagenten staan onder druk qua capaciteit en leeftijd."



Meer blauw op straat

Van Dekken pleit voor meer blauw op straat. "En dan vooral meer blauw vanuit de nationale politie. Dat is eigenlijk een discussie voor de burgemeesters en gemeenteraden. Zij gaan er ook over. Maar wij hebben in Provinciale Staten gezegd: laten we nou ondersteuning bieden op dat verhaal en proberen die wijkpolitie te behouden."