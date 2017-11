'Het Drents is het echt waard om voor te knokken'

BEILEN - Een zekerheidspakket voor minderheden en minderheidstalen; zo omschrijft directeur Jan Germs van het Huus van de Taol het Europese burgerinitiatief voor een Minority Safepack, een petitie om aandacht te vragen voor minderheidstalen.

"Prachtig dat vanuit Europa dit burgerinitiatief genomen is en dat daarmee duidelijk wordt dat minderheden en minderheidstalen belangrijk zijn voor de totale diversiteit die er in Europa is", zegt Germs.Gisteren ondertekenden de Drentse gedeputeerden de petitie. Germs: "Dat waardeer ik enorm. Er zijn in totaal een miljoen handtekeningen nodig om het onderwerp op de Europese agenda te krijgen, maar hiermee geeft het provinciebestuur wel het signaal af dat ze het belangrijk vindt. Het Nedersaksisch, het Drents is het echt wel waard om ervoor te knokken. Vanuit Drenthe is wel steun voor de streektaal, maar in Europees verband kan daar nog wel een schepje bovenop, hoor."In totaal spreken vijftig miljoen Europeanen een minderheidstaal. Vanuit Nederland zijn verhoudingsgewijs 19.500 handtekeningen nodig. "Europabreed is op dit moment tien procent van de handtekeningen binnen. We hebben nog tot april 2018 om te tekenen, maar er moet nog wel heel wat gebeuren om die miljoen stemmen binnen te halen, zodat de EU erover gaat praten", zegt Germs.Stemmen kan via de website van het Huus van de Taol . Daarop staat een directe link naar de petitie.