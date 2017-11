Stelling: Ik voel mij veilig op het platteland

ASSEN - Door de sluiting van politiebureaus duurt het vaak langer voor de politie aankomt op een plek op het platteland waar iets aan de hand is.

Het CDA en de VVD in Drenthe maken zich zorgen over de veiligheid op het platteland. De commissarissen van de koning in het hele land zijn bang dat ook veilige gebieden, zoals Drenthe, criminele brandhaarden worden.Politiechef Naomi Hoekstra spreekt dit tegen. "We laten de criminaliteit hier zeker niet liggen. Uiteraard kunnen we altijd meer capaciteit gebruiken omdat we dagelijks keuzes moeten maken over wat we wel oppakken en wat niet, maar we doen het met wat we nu hebben", zei Hoekstra vlak na haar aanstelling als nieuwe politiechef van Drenthe.Drenthe is een van de veiligste provincies van Nederland.