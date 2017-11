Nieuwe binnenstadsorganisatie Assen verder aan de slag met centrum

ASSEN - Assen heeft een nieuwe binnenstadsorganisatie. Die gaat aan de slag met uitvoering van de binnenstadsvisie, die Assen in de top 25 van meest aantrekkelijke steden van Nederland moet brengen. Ook wordt de club verantwoordelijk voor evenementen als het TT Festival.

De club bestaat uit vier ondernemersverenigingen en het platform Cultureel Hart. Samen gaan ze met kwartiermaker Martin Bosch een uitvoeringsteam opzetten dat zo snel mogelijk de binnenstadsvisie oppakt. Het doel is de leegstand in het centrum aanpakkend en het stadshart weer aantrekkelijk maken voor bezoekers en ondernemers.Gisteren is overeenstemming bereikt over wie namens MKB Assen, de horeca, de vastgoedsector, de toeristische bedrijven en de cultuursector in de binnenstadsorganisatie komen.Voorzitter wordt de Asser oud-wethouder Henk van Hooft, sinds vorig jaar ook voorzitter van de toeristische ondernemersclub Gilde Bart. De horeca wordt vertegenwoordigd door Henriëtte Maas, ex-manager van Hotel de Jonge, MKB Assen door Mark van den Eng, de vastgoedsector door Caspar Wortmann van VVAC. ICO-directeur Wytze de Vries zit in de organisatie namens Cultureel Hart Assen.Volgens kwartiermaker Martin Bosch kan de nieuwe binnenstadsorganisatie verder gas geven, zodra er begin volgend jaar een uitvoeringsteam is. Dat gaat aan de slag met een uitvoeringsprogramma met prioriteiten. In april moet er een concreet projectplan liggen.De nieuwe organisatie werkt nauw samen met de gemeente om de binnenstadsvisie te realiseren. Ook wordt de club verantwoordelijk voor evenementen in de stad, zoals het TT Festival Assen en het Preuvenement.