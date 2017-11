Herrie in het buitengebied: ambulances worden gecontroleerd

TYNAARLO - Het is weer zo ver: de jaarlijkse check van ambulances. De wagens worden van binnen en van buiten nagekeken door technici en ambulancepersoneel.

116 decibel klinkt over de weilanden rondom Tynaarlo: de ambulance is goedgekeurd. "Wat een lawaai hè? Dat hoor je tenminste aankomen in de auto", lacht Jan de Vries, verbindingsfunctionaris bij UMCG Ambulancezorg.Jaarlijks worden de 27 ambulances van Drenthe nagekeken op fouten en het gaat dan niet om te zachte banden. De afgelopen jaren zijn er heel wat technische snufjes bijgekomen in de wagens. In de zogeheten kalibratieweek wordt alles even gecontroleerd.Techniek is heel belangrijk in de ambulance. "Door de techniek weet je bijvoorbeeld waar de ambulances rijden. En 80 procent van de ambulances is elektrisch. Je hebt tegenwoordig ook elektrische brancards. Dat is allemaal de techniek van tegenwoordig", vertelt Abdennour Bourkha, al sleutelend aan een beademingsapparaat.De beademingsapparaten in een ambulance worden eens in de acht jaar volledig gecheckt. "Ze worden elk jaar bekeken en eens in de twee jaar komt er een revisie-set in. Dit jaar is het weer tijd om het apparaat helemaal te vernieuwen. Het is extra veel werk", lacht Bourkha, "maar het is niet alleen voor het apparaat goed. Ook voor de mensen die er aan zitten. Na een tijdje zit er meer speling op de knoppen; de knopjes gaan niet meer goed aan en uit."Ambulances worden door UMCG Ambulancezorg al zo'n 25 jaar gecheckt. "Er is veel meer apparatuur en professionalisering in de ambulancezorg zelf", aldus Sietse Broekema, facilitair medewerker bij UMCG Ambulancezorg.Van de 27 ambulances die gecheckt worden, wordt na de kalibratieweek geen enkele volledig afgekeurd. "Wij komen eigenlijk nooit grote problemen tegen met ambulances, ook niet met de apparatuur. De kleine dingen, zoals bij bijvoorbeeld een beademingsapparaat, worden hier gelijk gerepareerd. Dan gaan ze meteen weer in de ambulance en is-ie weer inzetbaar."De sirenes van ambulances kunnen een geluid produceren van 120 decibel. "En dan gaat het echt hard. ​Bij 116 decibel doe je je vingers in je oren, maar bij 120 decibel waai je weg", vertelt De Vries. De ambulancebroeders in de wagen hoeven niet bang te zijn voor gehoorschade, want ook binnen in de wagen wordt er gemeten. "Ik heb net 68 decibel gemeten in de auto en dat is heel goed."De ambulances die niet door de decibeltest komen, worden teruggestuurd naar de leverancier. Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. "Misschien een keer één per jaar, maar dat valt reuze mee. We willen het wel goed hebben", besluit De Vries.