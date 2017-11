Soort van de maand: waar vind je de patrijs?

Je ziet hem bijna nooit, de patrijs. Vaak is het een kwestie van geluk als je hem tegen het lijf loopt, maar niet altijd. Akkervogelonderzoeker Henk Jan Ottens legt uit hoe je de patrijs kunt vinden.

Er zijn steeds minder patrijzen maar Ottens weet waar hij moet zoeken. "De beste kans om een patrijs te zien, is na de broedtijd. Dan scharrelen ze met hun jongen rond."De patrijs zit niet langs paden en is lastig te onderscheiden door zijn onopvallende kleur. Op dit moment kun je het beste naar een bietenveld gaan. "Patrijzen zitten nu nog tussen de bieten omdat die bescherming bieden."De patrijs en de fazant lijken een beetje op elkaar. Daarom worden ze nog wel eens door elkaar gehaald. Maar voor Ottens is het onderscheid duidelijk."De patrijs is een kleine hoenderachtige soort met een bruine kop en een grijs verendek. Als de patrijs wegvliegt, zie je zijn prachtige roodbruin gekleurde staart." Fazanten hebben een opvallend rode kop en een gestreepte staart. Heel Drenthe Zoemt zet elke maand een plant of dier van het Drentse platteland in het zonnetje. Ook ROEG! besteedt aandacht aan de soort van de maand.De actie is een samenwerking tussen verschillende natuurorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie.