Werkstraf voor stalken ex-vrouw en kindermishandeling De man belde ruim duizend keer naar zijn ex (foto: Pixabay.com)

ASSEN/EMMEN - De rechter heeft een 52-jarige man uit Emmen een werkstraf van honderd uur opgelegd. Hiervan zijn veertig uur voorwaardelijk. De man belaagde in de periode van augustus 2015 tot eind januari 2016 zijn ex-vrouw en hij mishandelde in april 2015 zijn 8-jarig dochtertje.

De vrouw was bang dat haar ex haar iets zou aandoen en stapte daarom naar het politiebureau. Ze deed aangifte van stalking. Ze vertelde ook dat haar dochtertje door haar vader was geschopt. Hierdoor rolde het kind van de trap. Ze raakte niet gewond. Het kind was daarna huilend en op kousen naar haar oma gerend. Die bevestigde dit verhaal.



De vrouw was in die periode ruim duizend keer gebeld door haar ex. Haar telefoon stond vol met berichten. Dan is er sprake van stalking, zei de rechter. Ook vond ze de kindermishandeling bewezen. De Emmenaar is door een verstandelijke beperking in verminderde mate toerekeningsvatbaar. De rechter oordeelde daarom iets milder dan de officier. Die eiste tachtig uur werken en een voorwaardelijke celstraf van een maand.