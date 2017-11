Defensiebonden willen meldpunt voor intimidatie

ASSEN - De militaire vakbonden willen dat er een extern meldpunt komt voor intimidatie binnen Defensie. Daar zouden slachtoffers en getuigen zich moeten kunnen melden.

De bonden hebben gepleit voor zo'n meldpunt bij staatssecretaris Barbara Visser van Defensie, meldt de NOS . Eerder riep Visser slachtoffers van misstanden in het leger op zich te melden. In juli 2015 ging het mis in Havelte, toen vier soldaten gewond raakten tijdens een ontgroeningsritueel.Aan het meldpunt moet volgens de bonden een onafhankelijke commissie gekoppeld worden die mensen kan horen en zelf onderzoek kan doen. De adviezen van deze commissie zouden bindend moeten zijn.In de strijd tegen intimidatie noemen de bonden nog drie punten. Zo willen ze een verbod op ontgroeningen, onderzoek naar misstanden en geen geheimhoudingsplicht meer bij intimidatiezaken.