Vrouw uit Emmen bestraft voor vier jaar uitkeringsfraude De vrouw ontving 68.000 euro te veel aan uitkering (foto: pixabay.com)

ASSEN/EMMEN - Een 36-jarige vrouw uit Emmen is veroordeeld tot 240 uur werkstraf, omdat ze vier jaar lang uitkeringsfraude pleegde. De helft van de straf is voorwaardelijk.

De Emmense had naast haar bijstandsuitkering een adviesbureau, maar dat bedrijf kwam niet van de grond. Het ging beter toen een man uit Emmen haar zaak overnam en zij bij hem in dienst kwam. Maar het geld dat ze tussen januari 2012 en december 2015 bij het bedrijf verdiende, gaf ze niet op bij de sociale dienst van de gemeente.



De zaak kwam aan het licht doordat de vader van de bedrijfseigenaar bij de gemeente aan de bel trok. Uit onderzoek van de sociale recherche bleek dat de vrouw bijna 68.000 euro te veel aan uitkering had ontvangen.



Ook bleek ze 21 bankrekeningen te hebben. "Steeds als ik een nieuwe rekening opende, kreeg ik cadeautjes of kortingen", zei ze tegen de rechter. "Ik ben op den duur zelf het overzicht kwijtgeraakt."



De vrouw heeft een betalingsregeling met de gemeente Emmen getroffen om het geld terug te betalen.