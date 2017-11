Deel dit artikel:











Hoogeveens bedrijf maakt stoelen van plastic uit Amsterdamse grachten Vepa in Hoogeveen (foto: Google Streetview)

HOOGEVEEN - Kantoormeubelproducent Vepa in Hoogeveen gaat meubelen maken van plastic afval uit de Amsterdamse grachten. Daarvoor werkt Vepa samen met het bedrijf Plastic Whale dat het afval uit de grachten vist.

Beide bedrijven houden zich al jaren bezig met het hergebruiken van materialen. Via via kwamen ze met elkaar in contact, vertelt Janwillem de Kam van Vepa.



"Voor petflessen zijn vrij gemakkelijk te recyclen. Ze worden al verwerkt tot bijvoorbeeld schuimplaten en matten", legt De Kam uit. Het proces om er bijvoorbeeld stoelen van te maken, is iets ingewikkelder, erkent hij. "We zijn er 2,5 jaar mee bezig geweest."



Het eerste kwartaal van volgend jaar wordt de eerste Amsterdamse grachtenserie gepresenteerd.