Bijzondere prijs voor fluitbouwer uit Grolloo Awardwinnaar Eva Kingma uit Grolloo (foto: archief RTV Drenthe)

GROLLOO - Ze moet er nog even op wachten, maar volgend jaar augustus mag fluitbouwer Eva Kingma uit Grolloo een bijzondere prijs in ontvangst nemen. Kingma krijgt de NFA Lifetime Achievement Award, de hoogste onderscheiding binnen de fluitwereld.

De prijs wordt doorgaans uitgereikt aan fluitisten: Kingma is de derde fluitbouwer die deze prijs krijgt. En dat is een grote eer. "Het is fantastisch, dit had ik niet verwacht."



Kingma wordt door de jury geroemd om haar innovatieve werk en wat daar uit voortgekomen is. Ze maakt fluiten die lage tonen kunnen spelen, en daar was nauwelijks muziek voor. Die muziek is er door de fluiten van Kingma nu wel gekomen.



De prijs wordt volgend jaar augustus uitgereikt in Orlando, Florida. Dat gebeurt tijdens een congres waar ze een muzikale invulling aan mag geven.