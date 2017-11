Deel dit artikel:











Achter de schermen is het sinterklaasfeest al begonnen In Assen wordt al druk gewerkt aan de sinterklaasintocht van later deze maand (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN - Niet alleen in supermarkten is de komst van de Sint al zichtbaar. Ook bij de kostuumcentrale in Assen wordt hard gewerkt om voor de Sint en zijn hulpjes klaar te staan.

Geschreven door Josien Feitsma

Een maand voor de aankomst van de Sint begint Albert Kool al met de voorbereidingen. Van nieuwe elastieken in de pietenbroek naaien tot het sorteren van de handschoenen, de voorbereiding is achter de schermen al begonnen. "Nu kunnen we nog kalm aan doen, ieder jaar is het toch nog stressen als het zover is", legt Kool uit.



Het meeste werk is het wassen van de pruiken en baarden. "Die moeten ook daarna allemaal weer gekruld worden en dat is best wel een eindeloze klus", zegt Kool. Per pruik kost het zo'n twee á drie uur om het weer fris en in model te krijgen.



Toch vindt Kool ieder jaar de drukke sinterklaastijd heel vermakelijk. "Ook onze collectie grappige anekdotes groeit. Mensen die bij ons komen, gaan altijd iets leuks doen."