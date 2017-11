Deel dit artikel:











Bouw appartementen Assen stilgelegd na klachten De heimachine op het bouwterrein (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak) De heipalen op het bouwterrein (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - De bouw van een appartementencomplex tussen Het Kanaal en de Nijlandstraat in Assen is stil gelegd door de aannemer.

"De omliggende gebouwen stonden te trillen op hun grondvesten door de heiwerkzaamheden", vertellen meerdere bewoners. Aannemer Brands Bouw begon afgelopen maandag met heien op het terrein van de voormalige brandweerkazerne in Assen. Verscheidene bewoners zeggen scheuren in hun muren en balkons te hebben door het heien.



"Het was een verrassingsaanval", omschrijft bewoner Willem Mulder de situatie. "Op zondag hebben ze een brief in de bus gedaan dat ze op maandag gingen beginnen", die brief vonden we pas maandag.



Welles-nietesspelletje

De bewoners was een nulmeting toegezegd, om eventuele schade aan huizen na de werkzaamheden vast te kunnen stellen. "Die nulmeting wordt deze week uitgevoerd, maar nu is er al schade door het heien", stelt Ab Rutten. Hij is de voorzitter van de vereniging van eigenaren van het appartementencomplex naast de bouwlocatie. "Het verhalen van de schade wordt op deze manier een welles-nietesspelletje met de aannemer", aldus Rutten.



Boren

Het is onduidelijk hoe de aannemer nu verder gaat met de fundering van het nieuwe appartementencomplex. Bij Brands Bouw was niemand in staat om te reageren. Volgens de bewoners wordt nu eerst een gat geboord voor het heien begint. "We zijn er niet gerust op, omdat het laatste stukje nog steeds geheid moet worden", aldus bewoner Willem Mulder. Inmiddels zitten vier heipalen in de grond, maar dat moeten er uiteindelijk veel meer worden.



De gemeente Assen laat weten niet gelukkig te zijn met de gang van zaken rond de bouwwerkzaamheden. "We vragen de aannemer om goed met de bewoners te communiceren en dat is hier niet het geval", aldus woordvoeder Martin de Bruin. De gemeente kreeg vanuit de hele buurt klachten over de trillingen. "Als de aannemer zelf niet was gestopt, hadden wij hem laten ophouden", aldus De Bruin.