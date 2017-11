Tbs van man die kleuter uit Meppel ontvoerde verlengd

ASSEN - De 60-jarige man die drie jaar geleden in Meppel een 4-jarig meisje ontvoerde, blijft twee jaar langer in een tbs-kliniek. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

De man werd in september 2015 veroordeeld tot vijftien maanden cel en tbs met dwangverpleging. Hij is nu twee jaar behandeld, maar dat is niet genoeg, vindt de rechtbank.De man nam het kind in augustus 2014 mee uit een speeltuin in Meppel. Ruim twee uur later belde hij in het Overijsselse Punthorst bij een boerderij aan, omdat de motor van zijn auto het had begeven. De bewoner vertrouwde de zaak niet, omdat de man naar drank stonk en er een meisje in zijn auto zat dat hard huilde.Het meisje vertelde aan haar moeder dat de man haar had betast, maar daarvoor zag de rechtbank te weinig bewijs. Voor de ontvoeringszaak is de man al eens veroordeeld voor het bezit van kinderporno.Volgens zijn begeleiders verloopt de tbs-behandeling van de man goed, maar is de kans dat hij opnieuw in de fout gaat op dit moment nog wel aanwezig. Daarom moet hij daar de komende twee jaar nog in de kliniek blijven.