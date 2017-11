Personeel Buigcentrale Steenbergen Hoogeveen gaat staken

HOOGEVEEN - Vakbond FNV Metaal en de werknemers van Buigcentrale Steenbergen Hoogeveen zijn er niet uitgekomen met de directie over een 'beter en eerlijk' loontabel. En daarom gaan ze morgen staken.

Marijke Eggengoor, bestuurder FNV Metaal: "De directie van de Buigcentrale laat haar medewerkers echt barsten. Ze geven duidelijk aan dat ze een ander systeem willen om in loon te stijgen. Het huidige systeem voelt voor hen als een loterij: alleen als je geluk hebt, krijg je een loonsverhoging."De duur van de staking is nog onbekend, maar de meeste stakers komen vanaf 7.00 uur bij elkaar bij de Buigcentrale aan de Industrieweg in Hoogeveen. De medewerkers gaan vervolgens hun directie iets overhandigen.De onderhandelingen voor een loontabel duren nu al meer dan drie jaar. "We signaleren dat de voorgestelde loontabel van Buigcentrale Steenbergen zo’n 10 procent onder de markt ligt voor vergelijkbaar werk."In september en december 2015 legden werknemers van Buigcentrale Hoogeveen het werk ook neer.