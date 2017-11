Streep door adoptie uit Sri Lanka voor Hoogeveense

HOOGEVEEN - Na ruim tien jaar is het definitief: een vrouw uit Hoogeveen mag geen jongetje uit Sri Lanka adopteren. De Raad van State heeft daar vandaag uitspraak over gedaan.

De vrouw (33) probeert al sinds 2006 een inmiddels tien- of elfjarig jongetje uit Sri Lanka naar Nederland te halen. De Raad van State is het eens met het ministerie van Justitie en Veiligheid dat aan de adoptie te veel risico’s zitten.Het ministerie wijst onder meer op een valse geboorteakte waarop de Hoogeveense als biologische moeder staat vermeld. Verder is zij in 2007 op eigen houtje aan de slag gegaan met de adoptie, terwijl er nog geen toestemming was.Het ministerie maakt er ook een punt van dat de vrouw in tien jaar tijd drie relaties heeft versleten en dat ze moeite heeft een stabiele relatie op te bouwen. De vrouw vindt dat het ministerie zich niet met haar privézaken mag bemoeien, maar de Raad van State is het niet met haar eens.De Raad voor de Kinderbescherming is positief over de adoptie, zei de Hoogeveense. Volgens de Raad van State is het ministerie niet verplicht dit advies op te volgen.