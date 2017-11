Deel dit artikel:











Binnen vijf jaar een energieneutraal Ansen Het dorp Ansen wil binnen vijf jaar volledig energieneutraal zijn (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ANSEN - Het dorp Ansen wil binnen vijf jaar volledig energieneutraal zijn. Dat houdt in dat er niet meer energie wordt verbruikt dan dat er opgewekt wordt. Ook moet die energie duurzaam zijn. Een pittige doelstelling en om dat te realiseren werken de inwoners samen met de organisatie Samen Energie Neutraal (SEN).

Pieter Brink, in het dagelijks leven architect, is verbonden aan de SEN en wil graag versnelling in het landelijke verduurzamingsproces. "Het plan van Ansen is heel ambitieus en daarom is de gemeente De Wolden een prima partner om de doelstellingen mee te realiseren."



Bewonersinitiatief

Bewoners van een dorp of stad kunnen een verduurzamingsproces starten door zich aan te melden bij SEN. "Wij ondersteunen ze dan in hun streven naar energieneutraliteit. Zo doen Assen, Emmen, Nijeveen en Ruinerwold al mee."



Die plaatsen zouden dan gebruik kunnen maken van luchtwarmtepompen. "Zo'n pomp werkt op gas. In combinatie met zonnepanelen worden de investeringen vervolgens snel terugverdiend. De woonlasten stijgen dus niet en je gasgebruik kan dalen met 50 tot 75%."



Gas

Een luchtwarmtepomp die op gas werkt, dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Brink moet lachen: "Het gebruik van gas hoeft geen probleem te zijn. Er is namelijk een Fries-Gronings bedrijf dat een proces heeft ontwikkeld om van rioolslib, de pies en poep, groen gas te maken." En dat is volgens SEN duurzaam.



Is het dan allemaal hosanna? Brink: "Vaak moet je het proces aangaan om te ontdekken of er nog wat kinderziektes zijn. Maar een van de moeilijke punten is dat je het rioolstelsel in moet. Daar heb je de gemeente voor nodig. Als dorp mag je dat niet zelf doen."



Binnen vijf jaar moet groen gas uit rioolslib te realiseren zijn, aldus Brink. "We werken momenteel samen met Ansen en Ruinerwold aan de realisatie van iets dergelijks."