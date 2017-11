Deel dit artikel:











Fietsster met hoofdwond naar ziekenhuis na val in Assen De vrouw was in botsing gekomen met een andere fietser (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In Assen is vanavond een fietser gewond geraakt.

De vrouw kwam op het fietspad van de Nobellaan ten val. Ze is met verwondingen aan haar hoofd naar het ziekenhuis gebracht.



De vrouw was in botsing gekomen met een andere fietser. Die is niet gewond geraakt.