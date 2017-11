Deel dit artikel:











Onderzoek naar schietincident in Emmen Gisteravond is er mogelijk geschoten in de wijk Emmermeer (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

EMMEN - De politie doet onderzoek naar een mogelijk schietincident in Emmen.

Langs de Haagjesweg in de wijk Emmermeer zijn gisteravond meerdere kogelhulzen gevonden. Volgens een politiewoordvoerder wordt nu onderzocht uit wat voor wapen de hulzen afkomstig zijn.



Agenten gaan nog in gesprek met buurtbewoners om te achterhalen wat zich in de wijk heeft afgespeeld. Wel staat vast dat er niemand gewond is geraakt gisteravond, zo meldt de woordvoerder. Ook zijn er geen aanhoudingen verricht.