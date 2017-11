Deel dit artikel:











VEV trekt 1e elftal terug uit competitie VEV in betere tijden (foto:website VEV)

VOETBAL - Het bestuur van VEV uit Klazienaveen-Noord heeft haar eerste elftal uit de competitie gehaald. De hoofdreden is dat de club, vooral door blessures, te weinig spelers heeft om een representatief elftal op de been te brengen.

Voorzitter Arjan Siebum laat weten dat het een pijnlijke beslissing was. "Ik ben nog niet zo heel lang voorzitter van deze club en het is toch wel heel vervelend dat we deze beslissing moesten nemen. Natuurlijk hadden we door kunnen gaan, maar het ging ten koste van het plezier van heel veel spelers, die door de personele problemen boven hun niveau moesten spelen."



Elke week dik verliezen

Siebum vervolgt: "Ik heb zelf ook vijftien jaar lang in het eerste elftal gespeeld en inmiddels trap ik alweer een paar jaar een balletje in het tweede. Ook ik heb alweer gespeeld in het tweede, maar buiten het feit dat het waardeloos is om elke week dik te verliezen gaat het ook ten koste van spierblessures van de oudere spelers."



3e elftal

VEV schakelde een adviseur van de KNVB in en besloot om het huidige eerste elftal om te vormen tot een nieuwe derde team, dat binnenkort haar eerste wedstrijd speelt in een reserveklasse. "We lopen dan ongeveer vijf duels achter de rest aan, maar er is een mogelijkheid dat we die duels gaan inhalen. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we de spelers voor de club behouden, dat ze kunnen blijven voetballen en dus ook plezier houden."



Trainer Knuppe blijft

Stefan Knuppe, de trainer, maakt het seizoen gewoon af bij VEV en zal in principe ook na dit seizoen blijven. "Want het is de bedoeling dat we de komende periode nieuwe spelers aan ons binden zodat we volgend jaar gewoon weer een 1e elftal in kunnen schrijven in een standaardklasse.



Tegenstanders raken punten kwijt

De clubs in de zaterdag 5e klasse E, die al tegen VEV hadden gespeeld, raken hun punten voor dat duel kwijt. Dat is pech voor Damacota, VCG, Erica´86 en SETA.