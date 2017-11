Auto botst op boom in Meppen

MEPPEN - In Meppen is aan het begin van de avond een auto op een boom gebotst.

Het ongeluk gebeurde op de De Kockstraat. De automobilist was de macht over het stuur kwijtgeraakt. De twee inzittenden raakten niet gewond. De auto is er een stuk slechter aan toe en raakte zwaar beschadigd.In september gebeurde op dezelfde weg ook een ongeluk , waarbij de bestuurder met zijn auto tegen een boom botste. Die automobilist raakte zwaargewond.