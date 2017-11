Groot zonnepark valt niet in goede aarde

HOOGEVEEN - Het plan voor een zestig hectare groot zonnepark op landbouwgrond tussen Alteveer en Hollandscheveld valt niet goed bij omwonende boeren. Ze vinden het 'veel te veel'. Agrarisch ondernemer Richard Kimman uit Dedemsvaart wil het zonnepark op eigen grond beginnen.

De kritiek van de boeren op hun collega-boer komt aan de vooravond van een raadsdiscussie over de mogelijkheden die de gemeente Hoogeveen wil bieden aan zonneparken. In het 'afwegingskader zonne-energie' staat dat Hoogeveen in 2040 klimaat-neutraal wil zijn. De aanleg van zonnepanelen op daken, bedrijventerreinen en braakliggende grond heeft de voorkeur. Maar om snel meters te maken wil het ook de aanleg stimuleren van zonneparken in het buitengebied.Johan Bakker is een van de weinige boeren die de kritiek tegen het plan van Kimman openlijk durft uit te spreken. "Dit is grootheidswaanzin. Het is mooie grond hier, heel goed voor gras. Dit gebied is zelfs aangewezen als weidevogelgebied. En als je zoveel zonnepanelen neerlegt is dat zonde van de landbouwgrond. Grond wordt duurder, er zijn heel veel nadelen.""De hele buurt is ook tegen. Zestig hectare is te groot. Als je tien hectare neerlegt is het geen probleem. We zitten hier vlak bij de snelweg en daarnaast liggen allemaal stukken grond die niet gebruikt worden. Dat zijn perfecte plekken voor zonnepanelen. Je moet wel slim neerleggen en niet op plekken waar andere functies beter zijn, zoals hier landbouw", aldus Johan Bakker.Wethouder Gert Vos kan zich nog niet uitspreken over het plan dat initiatiefnemer Kimman nog moet indienen bij de gemeente, maar: "Of het precies op dit punt past, gaan we afwegen aan het nieuwe kader dat de raad moet vaststellen. We willen geen wildgroei, maar ook zoveel mogelijk kansen bieden. Het is hier geen beschermd natuurgebied. Dit plan is wel heel veel massa, daar moeten we echt naar gaan kijken. Maar we willen ook niet overal kleine 'postzegeltjes' in het buitengebied."Zonneparken op landbouwgebied stuiten ook op kritiek van landbouworganisatie LTO. Eline Vedder van de afdeling Zuidwest-Drenthe: "Voor de individuele boer kan een zonnepark een kans en een verdienmodel zijn. Maar voor de sector als geheel vinden wij dit geen goede ontwikkeling. Steeds meer landbouwgrond verdwijnt voor bebouwing en nieuwe natuur, en als er dan nog meer grond verdwijnt, dan zet dat met name startende jonge boeren op achterstand."Wethouder Vos: "De grond blijft agrarisch na het verlopen van de 25 jaar van de vergunning. We hebben landbouwgrond inderdaad nodig, maar we moeten ook iets met onze energie-opgave gaan doen en als we niks gaan doen, dan weten we één ding zeker: dan halen we onze klimaat-opgave voor 2040 niet."