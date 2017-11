Meer schademeldingen door losse steentjes A28

TYNAARLO - Rijkswaterstaat heeft het druk met de nasleep van opspattende steentjes op de A28 tussen De Punt en Tynaarlo.

Volgens RTV Noord zijn er 217 schadeclaims binnengekomen bij Rijkswaterstaat. Aannemer Boskalis handelt de schade af.Het steengruis hield automobilisten eind september ook al flink bezig . Toen stond de teller op 105 meldingen over blikschade. De oorzaak blijkt bij de aannemer te liggen. De opspattende steentjes zijn namelijk een gevolg van freeswerk. Volgens Rijkswaterstaat is een deel van de toplaag, die normaal gesproken wordt weggehaald, in dit geval blijven zitten. Automobilisten die de dag erna over de A28 reden, hadden last van de steentjes.Hoe groot de bedragen van de schadeclaims zijn, is niet bekend.