Bewoners ontevreden met nieuwbouwplan Eelde: Het is net een bejaardenpakhuis

EELDE - Een informatieavond over de plannen voor de bouw van 34 appartementen in het centrum van Eelde trok vooral ontevreden omwonenden.

Hoewel de bijeenkomst in Museum De Buitenplaats ook werd bezocht door mensen die wel interesse hebben in een van de woningen. "Het ziet er leuk uit allemaal, maar ik weet niet of dit geaccepteerd wordt door het dorp."Projectontwikkelaar Vastgoud wil de woningen bouwen in een complex op de locatie van de voormalige garage Koops en op de plek van de voormalige platenzaak Doedens, naast de Jumbo in het centrum van het dorp. Het plan maakt onderdeel uit van de centrumvernieuwing in Eelde.De omvang van het complex, drie verdiepingen hoog en tientallen meters lang, is wat de meeste klagers tegen de borst stuit. "Het zijn prijzige appartementen die alleen betaald kunnen worden door ouderen. Het is net een bejaardenpakhuis", zegt een van de bezoekers. "Eigenlijk zouden ze dit gebouw moeten opknippen in drie gebouwen, dan zou het veel beter passen in het dorpsgezicht."De komende maanden doorloopt het project alle procedures. Inwoners van Eelde kunnen dan bij de gemeente hun bezwaren kenbaar maken. De directeur van projectontwikkelaar Vastgoud, Harm de Vries, verwacht niet dat hij veel aanpassingen hoeft te doen. "Het ontwerp is in nauwe samenwerking gemaakt met de afdeling stedenbouw van de gemeente Tynaarlo, dus je mag er vanuit gaan dat ze er daar verstand van hebben."Niet alle bewoners zijn het daar mee eens, zij hadden liever van tevoren meer inspraak gehad in de totstandkoming van de plannen.