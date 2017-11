Beste bakker van Nederland komt uit Sleen

SLEEN - Herman Schepers kan z'n geluk niet op: de bakker uit Sleen is kampioen brood-, koek- en banketbakken 2017 geworden. Hij mag zich daardoor de beste bakker van Nederland noemen.

Schepers is samen met zijn vrouw Wemmie sinds 1988 eigenaar van zijn eigen brood- en banketbakkerij in Sleen. Dit jaar deed hij mee met de BakkersVakWedstrijden, die in Drachten plaatsvonden. Het thema van dit bakjaar was science fiction.De bakker uit Sleen heeft vaker meegedaan aan de wedstrijden. Vorig jaar werd Schepers nog achtste van Nederland.