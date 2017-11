Ruinen afgeschoten in beker, vv Emmen na rust langs Wacker

VOETBAL - In de eerste knockoutronde van de noordelijke districtsbeker kreeg vv Ruinen een vreselijk pak slaag van Staphorst. De zondagvierdeklasser verloor met liefst 13-0 van hoofdklasser Staphorst.

vv Emmen bereikte ten koste van Wacker de 2e ronde. In De Wijk bleek de eersteklasser met 4-1 te sterk voor de vierdeklasser.Na 45 minuten was de spanning in Ruinen al volkomen verdwenen, getuige de 0-4 stand. De zaterdaghoofdklasser liet er geen gras over groeien en speelde allesbehalve met de handrem erop. Na rust ging de gaskraan volledig open en werd het 0-13. Topschutter aan de kant van Staphorst werd Martijn Brakke met vijf treffers.[tweet:https://twitter.com/vvruinen/status/928362508024451072​]Wacker begon uitstekend aan het duel tegen eersteklasser vv Emmen. Na drie minuten kwam de ploeg van trainer Ruud Westerhoven op voorsprong en die 1-0 bleef tot de rust op het scorebord staan. Vroeg in de tweede helft kwam Emmen op gelijke hoogte. Daarna maakte invaller Sadik Spijodic het verschil voor de gasten. Met twee treffers zorgde hij voor de beslissing, waarna het in de slotfase ook nog 1-4 werd. Spijodic maakte overigens na bijna een jaar blessureleed zijn rentree bij Emmen.