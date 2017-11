Deel dit artikel:











Uitslagen districtsbeker voetbal Bekijk hier alle uitslagen en het programma van de 1e KO ronde van de noordelijke districtsbeker

VOETBAL - Vanavond stonden er een aantal wedstrijden in de eerste knockoutronde van de noordelijke districtsbeker op het programma. Drie Drentse clubs kwamen er in actie en daarvan zien we alleen vv Emmen terug in de volgende ronde. Voor vv Ruinen en Wacker zit het toernooi erop.



Ruinen - Staphorst 0-13

Wacker - vv Emmen 1-4

Wildervank - Mamio 1-3

Be Quick 1897 2 - Ter Apel '96 niet gespeeld (Ter Apel had te weinig spelers)

Drachten - Makkum 4-0

Oeverzwaluwen - Oosterlittens 2-3

vv Heerenveen - Delfstrahuizen 5-0

Bakkeveen - ODV 3-1

​Urk 2 - Steenwijkerwold 5-0

BCV - Marrum 2-0



Programma, met Drentse clubs

morgen:

Achilles 1894 (zon) - WKE'16

MSC - VAKO

HOC - GOMOS

Sweel - SVBO



vrijdag:

Witteveense Boys - Twedo



zaterdag:

Nieuw Roden - Achilles 1894 (zat)

Hoogeveen (zat) - HZVV 2

Dalen - DZOH

HZVV - Titan

FC Meppel - SC Angelslo

Staphorst 2 - SC Elim

De Weide - FC Zuidlaren

d'Olde Veste'54 - SVN'69

De Weide - FC Zuidlaren



zondag:

VKW - CEC

Annen - Hoogeveen (zon)

SVV'04 - Beilen

Steenwijker Boys - Alcides





Programma 1e K.O. ronde, met overige clubs

morgen:

Siddeburen - Fc Lewenborg



vrijdag:

Gorrdeijk - VWC



zaterdag:

Gorecht - Loppersum

Aduard 2000 - Oranje Nassau

FVV - HFC '15

Bedum - DVC Appingedam

The Knickerbockers - sc Stadspark (zat)

Winsum - Grijpskerk

SJS - VVS

vv Groningen - Poolster

Groninger Boys - Pelikaan S.

Stadskanaal - PKC '83

ZNC - NEC Delfzijl

Veendam 1894 - Be Quick 1897

Zuidhorn - Muntendam

De Sweach - Blauw Wit '34

Oudehaske - Heerenveense Boys

Zeerobben - Leovardia

LAC Frisia 1883 - Oostergo

Kollum - Buitenpost

Jubbega - Griffioen

sc Berlikum - Tzumarum

WTOC - Drachtster Boys

Ternaard - t Fean '58

DIO Oosterwolde - SWZ Boso Sneek

Boornbergum '90 - Hardegarijp

DESZ - Flevo Boys

FC Oldemarkt - Urk

Tonego - Genemuiden

Stiens - Dronrijp



zondag:

WVV - Alteveer

Stadspark (zon) - Heiligerlee

GRC Groningen 2 - ASVB

Bolsward (zon) - FVC

Renado - Trinitas

sc Franeker - Geel Wit

Udiros - sc Trynwalden



dinsdag 14 november:

Noordwolde - VEV '67



