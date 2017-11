Provincie Groningen gaat gat van 6 miljoen voor vliegveld Eelde niet dichten

EELDE - De provincie Groningen gaat het gat van zes miljoen euro voor Groningen Airport Eelde niet dichten.

Dat zegt gedeputeerde Patrick Brouns, meldt RTV Noord . De gemeente Groningen wil 'maar' zes miljoen investeren in een reddingsplan voor het vliegveld, in plaats van twaalf miljoen. Maar dat betekent dus niet dat de provincie Groningen met extra geld over de brug komt.De gemeente Groningen moet overigens nog wel een definitief besluit nemen over het bedrag van zes miljoen euro. Dat besluit komt er op 20 december.Voor het vliegveld in Eelde ligt een toekomstplan klaar waarvoor 46 miljoen euro nodig is. De vijf aandeelhouders - de provincie Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen - moeten dit bedrag samen ophoesten.