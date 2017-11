Centrum Schoonebeek wordt 'zeven jaar later' vernieuwd

Deel dit artikel:











Het centrum van Schoonebeek gaat op de schop (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

SCHOONEBEEK - Het centrum van Schoonebeek gaat op de schop.

Geschreven door Janet Oortwijn

Voor twee miljoen euro wordt het centrum vernieuwd. En de vernieuwing is al begonnen. De verlaagde parkeerplaatsen naast de kerk worden opgehoogd. "De parkeerplaats was vroeger laag, omdat het blik uit zicht moest", zegt Bert Kolkman van de bakkerij en werkgroep centrum Schoonebeek.



'Hard nodig'

Maar nu moet het helemaal anders. Volgens Kolkman is een vernieuwing hard nodig. Er moeten winkelpanden aangepakt worden, er moet meer groen komen en een belangrijk punt is de Europaweg. Deze weg ligt tussen de winkels en de parkeerplaatsen in. "We hebben altijd het idee dat Schoonebeek uit noord en zuid bestaat", legt Kolkman uit. "Door de Europaweg."



De weg wordt opgehoogd, verandert naar een 30 kilometerzone en er komt een middenberm in. "Het wordt dan veiliger om over te steken, het gaat soms maar net goed."



Na deze werkzaamheden is het de bedoeling dat er een mooi plein komt bij winkelgebied De Pallert. Dat is dan de tweede fase van de vernieuwing, waar nog over gesproken wordt met ondernemers.



Zeven jaar later

Kolkman kijkt uit naar de metamorfose. "Het centrum is voor het laatst vernieuwd in 1988. Ze zeiden toen: Het moet weer vernieuwd worden rond 2010. En het is nu 2017. Dus zeven jaar later."



Naast Schoonebeek is het centrum van Nieuw-Amsterdam aangepakt, wordt er gewerkt in Erica en ook Zwartemeer wordt in een nieuw jasje gestoken. "Het is belangrijk om te investeren in leefbaarheid en kwaliteit", aldus wethouder René van der Weide.