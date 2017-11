Werknemers Buigcentrale Hoogeveen staken: De bal ligt bij de directie

HOOGEVEEN - "De bal ligt nu echt bij de directie van Buigcentrale Steenbergen. Wij willen hier eerlijk spel, net als in het voetbal", zegt Marijke Eggengoor namens FNV Metaal. Ongeveer veertig werknemers leggen vandaag het werk neer bij het metaalbedrijf in Hoogeveen. Ze eisen een 'beter en eerlijk' loontabel.

Eggengoor overhandigde, als symbool voor de acties, de directie vanochtend een bal. Al meer dan drie jaar eist FNV een loontabel waarin werknemers van het bedrijf elk jaar automatisch een loopstap erbij krijgen. "De bal ligt nu bij de directie.""De loontabel is een systeem hoe de mensen hier betaald worden. De Buigcentrale wil de mensen belonen op basis van beoordeling. Wij vinden dat geen goed systeem. Wij vinden dat mensen op basis van ervaring elk jaar een beetje moeten stijgen. Als mensen goed zijn in hun functie moet er loon tegenover staan", zegt Eggengoor.FNV Metaal wil de loontabel graag loskoppelen van het loon. "We zijn al heel lang in gesprek. Al meer dan drie jaar. Voor de mensen is het nu wel echt klaar. Vandaag wordt er dus gestaakt voor een goed loonsysteem, want de praktijk is dat mensen er niets bij krijgen. Mensen zijn het zat. Je hebt ook te maken met veel uitzendkrachten en ook die krijgen er niets bij", aldus Eggengoor.Volgens FNV werken de meeste metaalbedrijven met een eigen loontabel. "Het is zeer uitzonderlijk dat dit bedrijf vasthoudt aan dit systeem. Mensen hebben het vertrouwen ook niet. Je bent compleet afhankelijk van je leidinggevende."Het bedrijf heeft volgens Eggengoor ongeveer 70 vaste mensen in dienst en 70 uitzendkrachten. In september en december 2015 legden werknemers van Buigcentrale Hoogeveen het werk ook neer. "We signaleren dat de voorgestelde loontabel van Buigcentrale Steenbergen zo’n 10 procent onder de markt ligt voor vergelijkbaar werk", besluit Eggengoor.