Klimaattop in Noord-Nederland: 'Zeker op energiegebied is het Noorden echt een voorloper'

ASSEN - In navolging van de Nationale Klimaattop vorig jaar is er vandaag een Noordelijke Klimaattop, georganiseerd door de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Doel: bijdragen aan de klimaatafspraken van Parijs om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden.

"Zeker op energiegebied is het Noorden echt een voorloper", vindt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. "Er komen vandaag 1.204 mensen naar Groningen", vertelt hij enthousiast. "Het is fantastisch mooi dat zoveel mensen zich willen inspannen om het klimaat te verbeteren."



Wat wordt er vandaag gedaan?

"Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over laadpalen voor auto's en een zonneroute door de provincie. Maar ook over hoe we samen met bedrijven een slag kunnen slaan. Al dat soort afspraken proberen we vandaag rond te krijgen.



Noord-Nederland maakt het verschil

Zaterdag wordt in Bonn de VN conferentie over klimaatverandering georganiseerd. "Ik hoop daar ook de resultaten van vandaag aan te bieden aan onze klimaatgezant", vertelt Stelpstra. Hij vindt dat Noord-Nederland een belangrijke bijdrage kan leveren in Europa.



"Weetje wat het leuke is?", vervolgt Stelpstra, "het Noorden is een beetje Nederland in het klein, maar ook Europa in het klein. Dat legde ik ook wel vaak uit in Eurpa. Wat wij hier doen en waarmee wij hier experimenteren, kun je heel goed op grote schaal doorzetten. Op een top in Brussel zei de Eurocommissaris afgelopen week ook; 'dat Noorden is een prachtig voorbeeld voor de rest'."



"Er zijn natuurlijk ook wel veel grotere economieën, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om in ieder geval ook ons steentje bij te dragen en als het even kan ook voor te lopen", besluit Stelpstra.