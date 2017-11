Laatste dag om enquête over parkeergeld in te vullen

ASSEN - Als je flink moet betalen voor parkeren, kies jij dan voor een andere winkelstad? Of maakt het je niet uit dat je moet betalen?

RTV Drenthe doet onderzoek naar hoe Drenten het parkeren in onze provincie ervaren. De afgelopen dagen vulden al meer dan 1.800 mensen onze enquête in. Wil jij ons ook helpen in dit onderzoek? Je kunt alleen vandaag de enquête nog invullen.In de korte enquête, die bestaat uit een aantal vragen en twee stellingen, vragen wij naar jouw mening over parkeergeld. Wil je meedoen aan de enquête? Vul die dan hier in.