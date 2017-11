Hoeveel zijn huizen in jouw gemeente waard?

ASSEN - Woningen zijn voor het tweede jaar op rij meer waard geworden. De gemiddelde WOZ-waarde lag begin dit jaar op 216.000 euro per woning. Dat is 3,3 procent meer dan een jaar geleden, meldt het CBS.

In Drenthe valt op dat huizen in alle gemeenten meer waard zijn geworden dan vorig jaar, behalve in Emmen. Daar daalde de gemiddelde waarde van woningen met 0,7 procent. De grootste waarde stijging was in Tynaarlo. Huizen zijn daar dit jaar gemiddeld 3 procent meer waard dan vorig jaar.Ondanks de lichte stijging is de gemiddelde woningwaarde in Nederland alsnog fors lager dan in 2010. Toen bereikte de WOZ-waarde met 242.000 euro het hoogste niveau in twintig jaar. In Drenthe zijn de huizen in Westerveld gemiddeld het meest waard, namelijk 252.000 euro. In Emmen zijn huizen met 147.000 euro gemiddeld het minst waard.