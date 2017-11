Stelling: Drenthe heeft ruimte genoeg voor meer zonneparken

ASSEN - Er zijn volop plannen voor de aanleg van zonneparken in onze provincie. Drenthe wil het grootste zonnepark van Nederland in de Drentse Veenkoloniën. De bouw van het zonnepark op vliegveld Eelde kan doorgaan. En er komen mogelijk zonneparken bij Noordscheschut en Emmen.

En het nieuwste plan: ondernemer Richard Kimman wil een zestig hectare groot zonnepark op landbouwgrond tussen Alteveer en HollandscheveldMaar die plannen stuiten ook op weerstand. Omwonende boeren bijvoorbeeld vinden de zestig hectare tussen Alteveer en Hollandscheveld veel te veel. "Dit is grootheidswaanzin. Het is mooie grond hier, heel goed voor gras. En als hier je zoveel zonnepanelen neerlegt, is dat zonde van de landbouwgrond", zegt boer Johan Bakker.Zonneparken stuiten ook op kritiek van landbouworganisatie LTO. Eline Vedder van de afdeling Zuidwest-Drenthe: "Voor de sector als geheel vinden wij dit geen goede ontwikkeling. Steeds meer landbouwgrond verdwijnt voor bebouwing en nieuwe natuur, en als er dan nog meer grond verdwijnt, dan zet dat met name startende, jonge boeren op achterstand."Maar er is ook steun voor de aanleg van zonneparken. Zonneparken kunnen bijvoorbeeld als alternatief dienen voor omstreden windmolens Wat vindt u? Moet Drenthe inzetten op meer zonneparken? Aan ruimte geen gebrek, toch? Of bent u bang dat de aanleg van zonneparken bijvoorbeeld ten koste gaat van landbouwgrond of natuurgebied?