Meerdere keren geschoten op voordeur in Emmermeer Politie roept getuigen en omwonenden zich te melden (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De politie wil meer weten over het schietincident van afgelopen dinsdagavond in de wijk Emmermeer in Emmen.





De politie roept getuigen en omwonenden van Het Noordeind, Odoornerweg, Meerweg en tussenliggende straten op zich te melden met eventuele camerabeelden van de verdachten. Volgens de politie werd rond 23.15 uur meerdere keren met een vuurwapen op de voordeur van een huis aan de Haagjesweg geschoten. "Op dat tijdstip bevond zich een 19-jarige jongeman in de woning. Hij raakte niet gewond. Getuigen hebben kort na dit incident twee onbekende personen op een donkerkleurige motorscooter weg zien rijden via de Haagjesweg in de richting van de Odoornerweg", aldus de politie De politie roept getuigen en omwonenden van Het Noordeind, Odoornerweg, Meerweg en tussenliggende straten op zich te melden met eventuele camerabeelden van de verdachten.