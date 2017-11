Cel en werkstraf geëist voor neersteken treiterende broer

ASSEN/OOSTERHESSELEN - Voor het neersteken van zijn jongere broer in hun huis in Oosterhesselen eiste de officier van justitie vandaag twee jaar cel, waarvan 610 dagen voorwaardelijk tegen de 32-jarige Hesseler. Daarbij eiste ze tweehonderd uur werkstraf.

"Een trieste situatie", aldus de aanklaagster. "Hier is sprake van een ontwricht gezin, waarin huiselijk geweld werd gepleegd." De 32-jarige Hesseler leefde al een paar jaar in onmin met zijn twee jaar jongere broer.Op de late avond van 16 mei liep de situatie zo uit de hand dat de jongste broer met een klaplong in het UMCG belandde. Zijn oudere broer heeft hem volgens de aanklaagster neergestoken. Ze gaat uit van poging tot doodslag. Vanwege een stoornis is de man verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte hoe zijn jongere, drugsverslaafde broer hem voor 16 mei nachtenlang wakker gehouden had door constant op de muren te bonken en tegen de verwarming te tikken. De mannen woonden beide thuis bij hun moeder. De 32-jarige deed dat om haar tegen zijn jongere broer, die regelmatig paranoia was door de drugs, te beschermen, zei hij tegen de rechters. De situatie was verslechterd na het overlijden van hun vader in 2010.Op 16 mei besloot de 32-jarige Hesseler dat het genoeg was met het getreiter. Hij kondigde aan dat hij die avond met zijn moeder, zijn jongste broer en zijn oudste broer, die niet meer thuis woonde, wilde praten over de situatie.Maar zover kwam het niet. Die avond kregen de broers ruzie en sloegen bij de verdachte de stoppen door. Hij trapte de slaapkamerdeur van zijn broertje in en ging hem uit blinde woede te lijf. Naar eigen zeggen ging bij hem het licht uit. Zijn jongere broertje verklaarde later dat hij werd geslagen en geschopt en dat zijn broer een T-shirt over zijn hoofd trok. Hij vluchtte de trap af en ontdekte toen dat hij was gestoken.Een paar minuten later belde hij bloedend aan bij de buren, zij belden de politie. Agenten vonden de 32-jarige man een straat verderop en hielden hem daar aan.Hij kan zich niet alles meer herinneren van de bewuste avond, vertelde hij in de rechtszaal. De Hesseler ontkent stellig dat hij zijn jongere broer heeft neergestoken. “Ik ben helemaal geen messentrekker en ik weet ook niet waar het mes vandaan kwam. Ik zou toch nooit mijn eigen broertje neersteken?” Hij opperde dat zijn broer zelf een mes had, waar hij mogelijk in terechtgekomen is toen de trap af stormde.De officier van justitie vond dat er wel genoeg bewijs was dat de 32-jarige man de dader is. Hij heeft 120 dagen vastgezeten. Sinds half september is hij onder voorwaarden vrij, krijgt hulp en voelt zich naar eigen zeggen beter dan de afgelopen tien jaar, waarin hij zelf ook drank en drugs gebruikt. De aanklaagster vindt het niet nodig dat de man weer in de cel beland. Daarom is het onvoorwaardelijke deel van de celstraf die ze eiste gelijk aan het voorarrest.De Hesseler woont nu ergens anders. Zijn jongere broer woont ook niet meer thuis. Hij heeft van de rechter een straatverbod gekregen, omdat hij ook nadat hij uit het ziekenhuis was ontslagen, zijn moeder en oudste broer bleef lastigvallen.Uitspraak: 23 november.