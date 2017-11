'Emmen is de eredivisie van het carbidschieten'

EMMEN - Ruim vijftig carbidschieters kwamen gisteravond bij elkaar op het gemeentehuis in Emmen om te praten over veilig carbidschieten en de nieuwe regels van de gemeente omtrent het knallen op oudjaarsdag.

Naar verwachting wordt er op 31 december op bijna 170 locaties in de gemeente carbid geschoten. "Emmen is zo ongeveer de eredivisie van het carbidschieten", aldus burgemeester Eric van Oosterhout.Afgelopen zomer kwam Van Oosterhout met het voorstel om de regels rondom carbid te versoepelen. Gezond verstand is daarin de leidraad. De regel dat er niet binnen een straal van driehonderd meter van dieren geschoten mag worden, is verdwenen. De regel dat er minimaal vijf meter van bewoonde bebouwing geschoten moet worden, blijft wel.Voor Noordbarge, één van de twee knelpunten in de gemeente Emmen, betekent dit dat de inwoners nu op hun vaste plek kunnen schieten. Inwoner Jan de Vries stapte al meerdere keren naar de bestuursrechter omdat hij overlast ervaart. De gemeentelijke bezwarencommissie concludeerde afgelopen augustus dat de gemeente Emmen het carbidschieten op die plek niet had toe mogen staan."Vorig jaar stonden we te dicht bij een paardenstal. Daar hadden we een ontheffing voor gekregen, maar dat was niet goed gegaan", vertelt inwoner Daniël. "Maar met deze regels wordt het voor ons makkelijker: wij houden ons gewoon aan de regels." De groep uit Noordbarge gaat voor het derde jaar op rij op dezelfde locatie, nabij groene school Terra, carbid schieten. "We hebben er weer heel veel zin in."Een ander knelpunt is het carbidschieten in Erica. Door deze nieuwe regels mag er niet meer geschoten worden voor Café The Spot in het dorp. Om tot een oplossing te komen praat café-eigenaar Hans Rohling samen met andere dorpsgenoten met de gemeente. Deze gesprekken lopen nog. Voor 18 december moet iedereen die carbid wil schieten zich melden bij de gemeente waar dat gaat gebeuren.Ook gaat op 18 december de BOCK-campagne van start. De Bewust Oplettende Carbid-Knaller moet ervoor zorgen dat er minder ongelukken gebeuren bij het carbidschieten. Bianca Habing van het brandwonendencentrum kreeg in 2014 tien gewonden door het carbidschieten binnen. "Dat kwam omdat de regels rondom vuurwerk zijn veranderd. Toen gingen meer mensen carbidschieten zonder de goede kennis."De campagne gaat dit jaar voor de derde keer op rij van start. Ook haken Groningen en Friesland aan. Met succes: het aantal gewonden is gedaald naar eerst vier en toen naar twee gewonden.