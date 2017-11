Deel dit artikel:











'Als ik de voordeur had opengedaan, stonden de schapen binnen' Zo'n zestig schapen stonden vanmorgen in de voortuin van Ineke Bakker (Foto: Ronald Oosterom) Als een schaap over de dam is (Foto: Ronald Oosterom) De overbuurvrouw belde Ineke Bakker gelijk op (Foto: Lammy Dermois)

RODEN - Bewoners rond de Camphuysen in Roden keken raar op vanmorgen. Een kudde schapen was losgebroken en stond rustig in voortuinen te grazen. Vooral het grasveld van mevrouw Bakker leek de beesten te interesseren.

Geschreven door Marjolein Knol

Overbuurvrouw Lammy Dermois werd vanmorgen ineens wakker van lawaai. "Ik dacht, wat is dat toch voor geluid? Het leek wel gemekker. Toen zag ik allemaal schapen rond haar huis lopen. Ik heb gelijk gebeld."



"Ik kreeg ineens een telefoontje", vertelt Ineke Bakker. "Weet je wel dat je allemaal schapen in de tuin hebt staan? Nou, die had ik nog niet gezien. Ik sta niet om zeven uur op om te kijken: staan er schapen in mijn tuin?" Bakker besloot toen toch maar even uit het raam te kijken en zag meer dan zestig schapen staan. "Als ik m'n voordeur had opengedaan, waren ze massaal binnengelopen!"



Geen stroom op het hek

Ook Ronald Oosterom moest vanmorgen hard lachen toen hij de beesten zag grazen. Oosterom liep samen met zijn vrouw en hondje Pip net een rondje door de wijk. "Ja, dat was een grappig gezicht! Midden in de tuin stonden ze." Oosterom maakte een foto en liep weer verder. "Toen zagen we de plek waar de schapen hoorden te staan. Het hele hek was platgewalst. Dus daar zijn ze eruit gegaan."



Het gaat in totaal om zo'n 130 Drentse Schoonebeker schapen die in en rond Roden lopen. De stroom bleek niet meer op het hek te staan, waardoor de beesten konden ontsnappen. Rond half tien kwam de herder de beesten weer halen.



Geen gevaarlijke situatie

Gelukkig voor de schapen is het een rustige woonwijk en ontstonden geen gevaarlijke situaties. Volgens Bakker zetten wel een paar mensen hun auto midden op de weg, zodat de beestjes niet de drukke weg op konden lopen. "Ja, of ze maakten een foto van de kudde," zegt de vrouw. "Dat kan ook."



De straat en de oprit van Ineke Bakker zijn nu wel bezaaid met keutels, maar dat vindt de vrouw niet erg. "Het was echt een leuk gezicht."



