Beste bakker van Nederland: Ik was verbaasd, dit had ik niet verwacht

SLEEN - "We waren om tien uur thuis en ik lag om half twaalf op bed. Om half één moest ik er weer uit. Maar we hadden kampioensbroodjes vanochtend", lacht bakker Herman Schepers uit Sleen.

Schepers werd gisteravond tijdens de Bakkers Vak Wedstrijden in Drachten uitgeroepen tot beste bakker van Nederland. Schepers is samen met zijn vrouw Wemmie sinds 1988 eigenaar van zijn eigen brood- en banketbakkerij in Sleen. "Wie had dat gedacht van Sleen hè? Haha, ik ben er ontzettend blij mee", zegt Schepers."We moesten brood-, koek- en banketproducten bakken. Dat wisten we van tevoren, daar kon je je op inschrijven. En je had verschillende categorieën en diegene met het hoogste aantal punten werd kampioen. Wij scoorden in de verschillende categorieën vrij goed, daar lag onze kracht, denk ik", zegt een trotse Schepers.Bakkerij Herman Schepers doet al vier jaar mee aan de verkiezing. "Vorig jaar werden we achtste. Dit jaar vonden we de producten zelf al beter die we hadden gemaakt. We dachten dat een zesde plek wel zou kunnen. Op het laatst waren er nog twee over en daar zaten wij ook bij. We sprongen een gat in de lucht bij het horen van onze naam. Ik was heel verbaasd, dit had ik echt niet verwacht."Vandaag werd Schepers overladen met felicitaties. "De burgemeester belt je op, klanten feliciteren je en geven je bloemen. Dat wordt wel gewaardeerd. Voor de klanten hadden we slagroomsoesjes als traktatie."