Walid Soppe naar WK Supersport 300 vlnr teammanager Rob Vennegoor, Walid Soppe, teameigenaar Jan Breedveld (foto: Racing Team Benjan)

MOTORSPORT - Walid Soppe (18) uit Coevorden komt volgend seizoen uit in het WK Supersport 300. Hij rijdt in dienst van het Benjan-team en krijgt de beschikking over een Kawasaki Ninja 300. Soppe wordt teamgenoot van de Australiër Tom Edwards.

Geschreven door Karin Mulder

Afgelopen seizoen eindigde de 18-jarige Coevordenaar op de tweede plaats in het Noord-Europees Kampioenschap in de Moto3-klasse.In zijn derde jaar in de Red Bull Rookies Cup boekte hij te weinig progressie. In het eindklassement werd hij zestiende en kreeg hij geen contractverlenging meer.



'Goed gevoel'

"Ik heb een goed gevoel bij het team en ik heb veel zin in dit nieuwe en spannende avontuur", laat Soppe weten.



Zijn teamgenoot Tom Edwards is de regerend kampioen in de Yamaha R3 Cup.



Andere Nederlanders in WK Supersport 300

Ook landgenoten Scott Deroue, Robert Schotman en Dennnis Koopman van het Drentse Pearle Gebben Racing Team komen uit in de strijd om het WK Supersport 300.