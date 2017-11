Deel dit artikel:











Zeldzame inktviszwam doet het goed in Drenthe De inktviszwam is een exoot die het goed doet in Drenthe. Foto: Harmtje Wekema

ASSEN - De zeldzame inktviszwam is dit jaar al zeker acht keer gezien in Drenthe. "Het is een spectaculaire soort en mensen worden er terecht enthousiast van", zegt paddenstoelenkenner Eef Arnolds.

De inktviszwam heeft een bijzonder uiterlijk: hij lijkt op een inktvis met felrode tentakels. De zwam groeit uit een ei en stinkt naar kadavers. Hij is zeer zeldzaam en staat op de Rode Lijst.



Toename

In Drenthe wordt de inktviszwam geregeld gezien. "Maar", zegt Arnolds, "het is een opvallende paddenstoel, dus hij wordt ook vaak gemeld. Het is lastig te beoordelen of hij echt vaker voorkomt."



Oorsprong

De zwam komt uit Australië en is tijdens de Eerste Wereldoorlog met legervoertuigen naar Europa gekomen. De eerste inktviszwam in Nederland werd in Drenthe ontdekt.



Dat is bijzonder, vertelt de paddenstoelenkenner. "Tussen de paddenstoelen komen bijna geen exoten voor, maar de inktviszwam is er een van."