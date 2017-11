Gerrie Benes stopt na tien jaar Drenthina

VOETBAL - Gerrie Benes stopt aan het einde van het seizoen als hoofdtrainer van Drenthina. De oefenmeester heeft er dan tien jaar opzitten bij de club die uitkomt in de zaterdag 2e klasse.

Het is jammer. We waren graag een elfde jaar met hem doorgegaan Drenthina-voorzitter Alders

"Het is even wennen voor ons", laat Drenthina-voorzitter Willem Jan Alders weten. "We hoefden tien jaar lang niet op zoek naar een nieuwe trainer. Nu dus wel, maar we hebben er de tijd voor."Benes liet Alders weten dat hij in ieder geval na dit seizoen een jaartje geen hoofdtrainer wil zijn. "Hij liet ons doorschemeren dat het tijd werd voor wat anders, in ieder geval voor een jaar. Maar je weet maar nooit wat er op zijn pad komt."Benes, inmiddels 59, is 50 jaar op de voetbalvelden actief geweest waarvan 30 jaar als trainer. In die 30 jaar trainde hij maar vijf clubs. vv Emmen, DZOH, SC Erica (tien jaar), ACV en dus Drenthina (dus ook tien jaar).Hoewel Alders de beslissing van Benes respecteert vindt hij het wel jammer. “Wij kijken met heel veel plezier terug op de afgelopen tien jaar. en hadden een elfde zeker niet erg gevonden. Wij zijn een club die staat voor continuïteit en stabiliteit. Daarbij staat Gerrie als trainer, terecht, in hoog aanzien en heeft hij de belangen van Drenthina altijd uitstekend gediend”.In navolging van Benes heeft ook assistent-trainer Danny Wiggers te kennen gegeven aan het einde van het seizoen te gaan stoppen. “Wij gaan op zoek naar een waardig opvolger. Een mooie uitdaging”, aldus Alders.