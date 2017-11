Eis: 2,5 jaar cel voor overval met speelgoedpistool

COEVORDEN - Een Georgiër heeft vandaag 2,5 jaar cel tegen zich horen eisen voor een gewapende overval op een tankstation in Coevorden. Die overval was in juni 2015.

De 34-jarige man maakte ruim 2.000 euro buit door te dreigen met een neppistool dat hij in een speelgoedwinkel had gekocht. Hij kwam aan het eind van de middag de tankshop aan de Euregioweg binnen en richtte het pistool, dat echt leek, op de medewerkster. Zij was alleen in de zaak, omdat haar collega net vrij was.De vrouw moest een kluis openmaken, waarna de man, die een zonnebril en een sjaal droeg, het geld eruit griste. Daarna eiste hij dat de vrouw de kassa openmaakte. Toen op dat moment een klant de wasstraat in reed, vluchtte de overvaller de zaak uit.Zijn auto werd niet veel later teruggevonden in Duitsland, maar de man was spoorloos verdwenen. Op 6 juli dit jaar werd hij aangehouden in Bulgarije en tien dagen daarna uitgeleverd aan Nederland. Hij bekende de overval en vertelde de politie dat hij die onder invloed van drank en cocaïne in een opwelling had gepleegd.Daar geloofde de officier van justitie niks van, omdat de man al eerder in de omgeving van het tankstation was gezien. “Sterker nog: een dag van tevoren bezocht hij het tankstation. Dat lijkt sterk op een voorverkenning", zei ze tijdens de rechtszaak in Assen.De Georgiër vertelde dat hij naar Nederland was gekomen om een auto te kopen en die mee te nemen naar Georgië om door te verkopen. In Nederland viel hij terug in zijn oude drank- en drugsverslaving. De buit was daar ook aan opgegaan, zei hij in de rechtbank. Hij bleef volhouden dat de overval geen geplande actie was.Toen het slachtoffer in de rechtszaal uitlegde hoeveel impact de gewapende overval op haar heeft gehad, bood de Georgiër meerdere keren zijn excuses aan. Op 23 november doet de rechtbank uitspraak.