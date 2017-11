Elimmers niet de cel in voor geweld in Nieuwjaarsnacht

ASSEN - Twee mannen van 22 en 27 jaar uit Elim zijn veroordeeld tot werkstraffen voor openlijk geweld tegen hulpverleners tijdens de Nieuwjaarsnacht in hun woonplaats. De rechtbank in Assen legde de 22-jarige man 100 uur werkstraf op en de oudste Elimmer 180 uur.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden acht maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk en vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk tegen het duo.Die eisen vond de rechtbank te hoog, mede omdat beide mannen niet eerder veroordeeld zijn voor geweld. De bijdrage van de jongste aan het geweld was volgens de rechtbank gering: hij gooide een steen naar leden van de Mobiele Eenheid (ME).De rechtbank vindt bewezen dat de 27-jarige man bierflesjes naar de ME gooide, maar ziet dit als een ‘eenmalige uitglijder’ van de Elimmer. Zelf ontkende de man dat hij deelnam aan het geweld.Een groep van zeventig jongeren keerde zich tegen de brandweer en de politie toen die in de Nieuwjaarsnacht een einde wilde maken aan een vreugdevuur in het dorp. Daar waren de jongeren het niet mee eens. Ze gooiden stenen, flessen en vuurwerk naar de hulpverleners. De brandweer kon daardoor het vuur niet blussen. De ME werd erbij geroepen om de rust te herstellen. Daarbij werden rake klappen uitgedeeld.Doordat de beide mannen geen afstand van de groep hebben genomen, vindt de rechtbank dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de agressie tegen de hulpverleners. De jongste van de twee zei tijdens de rechtszaak dat de situatie door het optreden van de ME die nacht juist verder uit de hand liep.De rechtbank neemt het de mannen kwalijk dat ze de hulpverleners hebben belemmerd bij hun werk en het veiligheidsgevoel van hen en van hun dorpsgenoten hebben aangetast.Ook vier jongens van 16 en 17 jaar zijn veroordeeld voor hun aandeel bij het geweld. Zij stonden drie weken geleden achter gesloten deuren terecht. Een van hen gooide vuurwerk naar de brandweer en werd veroordeeld tot vijftig uur werkstraf. De anderen kregen werkstraffen van 25 uur en een leerstraf van 25 uur.