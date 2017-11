Wel of geen aardbevingsschade? Inwoners van Zuidlaren horen het vandaag

ZUIDLAREN - Inwoners van Zuidlaren en omstreken die schade aan hun huis hebben gemeld na de aardbeving van vorig jaar, horen vandaag wat de oorzaak van de schade is. Een overzicht van hoe het ook alweer zit.

Op 23 december 2016 schrikken Zuidlaren en omliggende dorpen op van een flinke knal. Het is kort voor half vier 's middags en Juul Verkaaik uit Annen zit thuis achter de laptop. "We hoorden een hele harde knal. Vervolgens werd het heel even stil en toen begon opeens de hele vloer te trillen."Verkaaik snapt niet wat er aan de hand is en begint online te zoeken. "Toen zag ik de berichten op Facebook en Twitter verschijnen. Ik had niet direct in de gaten dat het om een aardbeving ging." Eén keer eerder maakte Verkaaik een aardbeving mee, in Groningen op haar werk. "Maar dit was veel luider. Ik was niet ongerust, het was meer nieuwsgierigheid. Mijn vader appte wel direct dat ik even om het huis moest gaan om te kijken of er schade is."Het Centrum Veilig Wonen krijgt na de beving ruim 350 schademeldingen binnen. Ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzoekt de meldingen in opdracht van de NAM. Het bureau verwacht de inspecties begin april af te ronden, waarna wordt onderzocht en beoordeeld wat de oorzaken zijn van de schades aan de woningen.Als de schade aan een woning veroorzaakt is door de aardbeving, heeft de eigenaar recht op een schadevergoeding door de NAM. Wanneer bewoners het oneens zijn met uitkomsten van het onderzoek, kunnen ze dat melden bij de Technische commissie bodembeweging (Tcbb), die de zaak dan verder onderzoekt.De uitkomsten zouden begin juni bekend gemaakt worden aan de schademelders. Inwoners moeten hier uiteindelijk vijf maanden langer op wachten. Vandaag krijgen ze een e-mail met een link naar het rapport over hun schade. Op een later moment is het mogelijk om een persoonlijke toelichting te krijgen, laat Witteveen+Bos weten.Het ingenieursbureau kreeg in juni nog felle kritiek. Ze wezen 1.600 schademeldingen af in buitengebieden, zoals Annen, Emmen en Zuidlaren. Volgens het Rotterdamse juridisch bureau VanNiekerkCieremans deugt dat onderzoek van geen kanten.Het bedrijf keek naar een onderzoek op basis waarvan alle claims in het gebied zijn afgewezen. Het gaat daarbij onder meer om 111 schadeclaims uit Emmen . Het Rotterdamse bureau is gespecialiseerd in juridisch onderzoek naar technische schade aan onder meer gebouwen. Het bureau verwijt Witteveen+Bos met name dat er gewerkt is met een theoretisch model. En die toegepaste methode kan in de ogen van de juristen niet leiden tot de afwijzing van alle schadeclaims.Witteveen+Bos blijft achter de bevindingen en conclusies staan van het eigen rapport over de schade als gevolg van een aardbeving in Emmen. Volgens het ingenieursbedrijf heeft het terecht alle 111 schadeclaims na de aardbeving van 30 september 2015 bij Emmen afgewezen. Volgens een brief van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb), die in handen is van RTV Drenthe, klopt dat niet