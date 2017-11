Asser duo wil Gouden Bartje Gala in Drentse steden

ASSEN - In de Drentse steden moet een Gouden Bartje Gala komen, om vrijwilligers in het zonnetje te zetten en Bartje als Drents product uit te dragen. "Want Bartje is niet suf en oubollig. We moeten juist trots op hem zijn en hem meer als uithangbord gebruiken", stelt citymanager Ronald Obbes.

Een feestelijk gala rondom Bartje is al een langgekoesterde wens van de Asser VVV-baas en citymanager Obbes en van onderneemster Liesbeth Grit van Meesterwerk. Grit bedacht het idee twee jaar geleden al. Toen werd Obbes er als VVV-baas in betrokken, omdat hij allemaal Bartjes voor toeristen verkoopt. Vervolgens reageerde de provincie ook enthousiast, maar bleef het daarna stil.Obbes haalt de oude droomwens weer van stal. "Want je moet het ijzer smeden nu het heet is." Hij wijst daarbij op het PvdA-idee dat afgelopen maandag in de gemeenteraad van Assen werd gelanceerd. De partij wil jaarlijks vrijwilligers eren en waarderen, die niet voldoen aan de eisen om in aanmerking te komen voor een koninklijke onderscheiding of een zilveren legpenning van de stad. Die waardering zou volgens de PvdA in de vorm van een Gouden Bart kunnen zijn.Obbes haakt daar nu op in en wil heel Drenthe erbij betrekken. "Bij Liesbeth en mij begon het meteen te kriebelen, toen we van het PvdA-plan hoorden." Volgens Obbes is Bartje een echt Drents product, gecreëerd door schrijver Anne de Vries uit Assen. "Daar moeten we gewoon veel meer mee doen."Obbes kijkt met scheve ogen naar Brussel, waar tienduizenden mensen bij Manneke Pis komen kijken. "Voor mijn gevoel is Bartje vergelijkbaar. Ik heb hier in de VVV een speciale Bartje-hoek. Als je eens wist hoeveel Bartjes wij de afgelopen jaren al aan toeristen hebben verkocht. Hij is bekend en ook zeer gewild bij mensen die Assen bezoeken."Volgens Obbes moet het Gouden Bartje Gala om de twee jaar gehouden worden. Als het aan hem ligt, begint dat gala in De Nieuwe Kolk in Assen en wordt dan afwisselend in grote plaatsen als Emmen, Hoogeveen, Meppel en Coevorden gehouden. "Dan is het podium voor Bartje en al die vrijwilligers, die eens flink in het zonnetje gezet mogen worden", zegt Obbes enthousiast.Een levensgrote gouden Bart, die twee jaar geleden op de kop van de Vaart al in een foto is gefotoshopt, moet dan meereizen in het circus. "Als de grote gouden Bart buiten staat, is het Gala daar."Ook sluit Bartje volgens hem naadloos aan op de nieuwe campagne die Marketing Drenthe wil beginnen, om Drenthe als vakantie- en recreatieprovincie te verkopen als 'Oerprovincie'. "Ook Bartje is oer en stoer, hij hoort bij Drenthe, net als de hunebedden."Het nieuwe Gouden Bartje Festival in Drenthe zou zo'n 50.000 tot 100.000 euro moeten kosten, schat Obbes in. "Maar als iedereen meedoet, provincie, gemeenten en Marketing Drenthe, dan is het maar een habbekrats. Dus wat Liesbeth Grit en mij betreft zetten we er nu snel de schouders onder. Nu is het moment daar. Als de gemeente Assen begint met de Gouden Barts voor vrijwilligers, moeten we het meteen verder uitrollen de hele provincie in."