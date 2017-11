Grote plannen voor openluchtvoorstellingen in oude dierentuin Emmen

EMMEN - Er komt geen bebouwing rondom het gebied van het voormalig safarirestaurant in de oude dierentuin in Emmen.

Het is de bedoeling dat dit deel van het creatieve Mensenpark, de werknaam van de oude dierentuin, straks het stadspark wordt met horeca en speelvoorzieningen voor kinderen. De voormalige savanne wordt een 'groene relaxplek', die tevens kan dienen als podium. Ook zijn er plannen voor grote openluchttheatervoorstellingen en festivals. Er komen geen vaste tribunes, omdat volgens de gemeente uit onderzoek blijkt dat dit voor verschillende producties niet werkt.Dit is te lezen in een ontwerpvisie voor het Mensenpark, waarin de uitgangspunten voor de inrichting van het gebied staan. Het hart van de oude dierentuin krijgt hiermee een metamorfose. Op de voormalige plek van de olifanten komt ruimte voor sport en spel, voor onder meer freerunners, basketballers en bootcampers.De voetganger blijft, zoals het was en nu ook is, hoofdgebruiker van de oude dierentuin. Het is de bedoeling dat er geen auto's in het park komen, op hulpdiensten na.- Overbruggingen voor de bereikbaarheid van verschillende gebieden in het park- Zes nieuwe ingangen- Uitkijktoren van maximaal dertig meter hoog- Vijf fietsenstallingen waar plek is voor in totaal 210 fietsenDe gemeente wil graag dat de geschiedenis van het oude dierenpark zichtbaar en voelbaar blijft in het nieuwe stadspark. In december neemt de gemeenteraad een beslissing over de ontwerpvisie. Het is de bedoeling om in september 2018 te beginnen met de herinrichting.Waarschijnlijk wordt het creatieve Mensenpark omgetoverd tot Rensenpark, vernoemd naar het directeurskoppel Jaap en Aleid Rensen. Tussen 1970 en 1995 vormden Jaap en Aleid Rensen de directie van het park in het centrum in Emmen, onder hun leiding breidde het park uit en werd het zeer succesvol.Verschillende raadspartijen dienen vandaag tijdens de gemeenteraadsvergadering, waar gepraat wordt over de begroting voor 2018, een motie in om de naam van het park te veranderen in Rensenpark. Wethouder Jisse Otter liet weten zich niet te verzetten tegen de naam het Rensenpark. Uiteindelijk moet de straatnamencommissie nog een oordeel geven over de nieuwe naam.