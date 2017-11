Wanneer komt het edelhert naar Drenthe?

Mogelijk komt het edelhert alsnog naar Drenthe. Gedeputeerde Henk Jumelet gaat in ieder geval de komst van het edelhert opnieuw aankaarten in de stuurgroep Regionaal Landschap, zo meldt Dagblad van het Noorden.

Maar volgens Bert Groenen van Natuurmonumenten heeft het nog wel wat voeten in de aarde voordat het edelhert er komt.De komst van het edelhert naar Drenthe houdt de gemoederen al langer bezig. Uit de ‘Soorten Effect Rapportage Drents-Friese Wold’ (SER) blijkt dat de edelherten een aanwinst zijn voor de Drentse natuur. Maar over de manier waarop bestaat onenigheid.De eerstvolgende vergadering van de stuurgroep is op 17 november en de terugkeer van het edelhert staat niet op de agenda.Maar Henk van Hoofd, voorzitter van de stuurgroep, sluit niet uit dat erover gesproken zal worden. "Het lijkt mij verstandig om eerst bij de andere leden te peilen hoe de zaken nu liggen, voordat het opnieuw op de agenda komt."Groenen meent dat verder onderzoek nodig is "om de partijen bij elkaar te houden". Hij noemt onderzoek naar de veiligheid voor de omgeving, waaronder verkeersveiligheid, naar een goede schadevergoeding voor de agrariërs en naar de omrastering.Ook Van Hoofd benadrukt dat een gedegen voorbereiding nodig is, voordat de komst van het edelhert opnieuw op de agenda komt. "Anders is het slechts een herhaling van zetten."